Play-off’lar sonrası PFDK sevkleri belli oldu

TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren ve elenen Ümraniyespor ile Boluspor, PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan kararla, Spor Toto 1. Lig ve TFF 3. Lig’de play-off maçları oynayan bazı takımlar PFDK’ya sevk edildi. Federasyonun internet sitesinden açıklanan sevk kararları şöyle:

"1- Ümraniyespor Kulübü’nün 15.05.2018 tarihinde oynanan Ümraniyespor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Boluspor Kulübü’nün 15.05.2018 tarihinde oynanan Boluspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü TFF 1. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Düzcespor Kulübü’nün 15.05.2018 tarihinde oynanan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor - Düzcespor TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- Bayrampaşa Kulübü’nün 15.05.2018 tarihinde oynanan Kemerspor 2003- Bayrampaşa TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- Diyarbekirspor Kulübü’nün 15.05.2018 tarihinde oynanan Diyarbekirspor - Tire 1922 Spor TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)