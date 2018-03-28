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Pınar Karşıyaka: 65 – UCAM Murcia: 79

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi UCAM Murcia’yı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 65-79 mağlup oldu.

28 Mart 2018 Çarşamba 08:39
Pınar Karşıyaka: 65 – UCAM Murcia: 79

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi UCAM Murcia’yı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 65-79 mağlup oldu.

Karşılaşmanın devre arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun skorbordları arızalanınca mücadelenin 3. periyodu 1 saat kadar geç başladı. Salonun skorbord sistemindeki arıza giderilemeyince, maça hakem masasına yerleştirilen ve skorbord görevi gören televizyonla devam edildi. Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında, hücum süresi olan 24 saniyelik zaman ise sesli olarak ikaz edildi. Öte yandan maçın bitimine 4 dakika kala ortam gerilince tribündeki yeşil-kırmızılı bir taraftar oyun alanına ayakkabısını fırlattı.

---KÜNYE---

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya) xx, Andris Aunkrogers (Letonya) xx, Boris Krejic (Slovenya) xx

Pınar Karşıyaka: D.J. Kennedy 13 xx, Jarrod Jones 16 xxx, Berk Uğurlu 6 xx, Marko Banic 6 x, Erdi Gülaslan 3 x, Bryon Allen 6 xx, Metin Türen 4 x, Scott Wood 11 x, Dominic Waters xx

Başantrenör: Aleksandar Trifunovic

UCAM Murcia: Sadiel Rojas 3 x, Lima Augusto xxx 24, Ovie Soko 14 xxx, Clevin Hannah 9 xx, Brad Oleson 6 x, Marcos Delia 4 x, Charlon Kloof x 6, Alex Urtasun 10 xx, Vitor Benite 3 xx

Başantrenör: Ibon Navarro

1. periyot: 15-26 (UCAM Murcia lehine)

Devre: 30-49 (UCAM Murcia lehine)

3. periyot: 51-63 (UCAM Murcia lehine)

(Ali Gözeten/İHA)
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