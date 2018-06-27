Phillip Cocu resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülker Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu katıldı. Cocu kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törende ayrıca Phillip Cocu’nun ailesi de yer aldı.

İmzaların atılmasının Cocu’ya üzerinde ismi yazılı forma ve atkı takdim edilirken, daha sonra toplu olarak foto muhabirlerine poz verildi.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)