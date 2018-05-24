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PFDK’dan Galatasaray ve Beşiktaş’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a para, Beşiktaş’a ise tribün kapatma cezası verdi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:06
PFDK’dan Galatasaray ve Beşiktaş’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a para, Beşiktaş’a ise tribün kapatma cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

"Beşiktaş’ın, 19.05.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş -Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Üst 408 ve Spor Toto Kuzey Alt 108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 18.05.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe’nin, 19.05.2018 tarihinde oynanan Göztepe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,O bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 19.05.2018 tarihinde oynanan Göztepe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir’in 19.05.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VIP ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 19.05.2018 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Büyük Şehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 19.05.2018 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto 1. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Keçiörengücü Kulübünün, 18.05.2018 tarihinde oynanan Afjet Afyonspor-Keçiörengücü TFF 2. Lig Play Off Müsabakaları müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 100 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Batuhan Yılmaz’ın, 19.05.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Atiker Konyaspor U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)
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