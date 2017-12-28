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PFDK kararları açıklandı, hangi kulüplere ceza geldi?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a para cezası, Kardemir Karabüksporlu futbolcu Skulasson’a da 3 maç men cezası verildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:54
PFDK kararları açıklandı, hangi kulüplere ceza geldi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a para cezası, Kardemir Karabüksporlu futbolcu Skulasson’a da 3 maç men cezası verildi.

PFDK kararları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklandı. Fenerbahçe’ye deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde kötü tezahürattan dolayı 140 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş ise Sivasspor mücadelesinde taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL cezası aldı. Öte yandan Kardemir Karabüksporlu oyuncu Skulasson’un Trabzonspor karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 16:57
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