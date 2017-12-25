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Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-2 yendi

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Osmanlıspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-2 kazandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:12
Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-2 yendi

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Regattin’in ortasında topa yükselen Özer’in kafa vuruşunda kaleci Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

26. dakikada Osmanlıspor’da Vrsajevic ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı atışı kazanan Osmanlıspor’da topun başına Musa Çağıran geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada ceza sahası içinde Muğdat ile duvar pası yapan Olcan’ın son pasında Muğdat topun üstünden atladı ve topla buluşan Soner meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

49. dakikada ceza sahası dışında yaşanan hava topu mücadelesini kazanan Özer Hurmacı’nın kafayla indirdiği topu önünde bulan Umar, altı pas içinde sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

54. dakikada Özer’in ara pasında Umar topla buluştu. Umar’ın şutunda top sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada Osmanlıspor’da Anıl Karaer’in ceza sahası içinde topa elle yaptığı müdahale sonrası Akhisarspor penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Soner kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-2

63. dakikada Akhisarspor’da Ömer Bayram 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

68. dakikada Regattin’in şutunda direkten dönen topu iyi takip eden Umar meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

KÜNYE

Stat: Osmanlı Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Lawal xx (Luiz Carlos dk. 81 x), Özer Hurmacı xxx (Hasan Kılıç dk. 90 ?), Doukara xx (Cikalleshi dk. 73 x), Tiago Pinto xx, Regattin xx, Musa Çağıran xxx, Umar xxxx, Numan Çürüksu xx, Anıl Karaer xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, Maxsö, Burak Ağaoğlu, Eren İyican

Teknik Direktör: İrfan Buz

Akhisarspor: Lukac xx, Barbosa xx (Kadir Keleş dk. 69 x), Muğdat Çelik xx, Soner Aydoğdu xxxx, Onur Ayık xx (Hora dk. 85 ?), Orhan Taşdelen xx, Ömer Bayram xx, Sissoko xx (Eray Ataseven dk. 87 ?), Mustafa Yumlu xx, Olcan Adın xx, Junior xx

Yedekler: Bora Körk, Alperen Babaca, Aykut Çeviker

Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu

Goller: Musa Çağıran (dk. 27), Umar (dk. 49 ve 68) (Osmanlıspor), Soner Aydoğdu (dk. 36 ve 60) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Ömer Bayram (dk. 63) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Anıl Karaer, Pinto (Osmanlıspor), Mustafa Yumlu, Muğdat Çelik (Akhisarspor)

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:26
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporTeleset Mobilya AkhisarsporSüper Lig Maçları
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