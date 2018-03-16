Osmanlıspor rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor’u konuk ediyor. Mücadele rakip takım Osmanlıspor’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
8. dakikada gelişen atakta Leanrinho’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
22. dakikada gelişen atakta Ceyhun’un pasında topla buluşan Serdar Gürler, ceza yayı içinden kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 0-1
29. dakikada Mehmet Batdal, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutta kaleci Rybka çelerek mutlak golü engelledi.
41. dakikada sol kanattan gelişen atakta Umar’ın rakiplerin arasından pasını gönderdiği Mehmet Batdal topu boş ağlara gönderdi.
47. dakikada gelişen atakta Ceyhun’un pasında Mehmet Batdal kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 0-3
52. dakikada gelişen atakta Hakan Aslantaş’ın şutunda top direkten döndü.
53. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kravchenko’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.
62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal, sol çaprazdan kaleye çektiği şutunda top kaleci Rybka’da kaldı.
90+1. dakikada gelişen atakta Regattin’in ortasında Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-4
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx,
Karabükspor: Rbka xx, Tayyib Talha xx, Hakan Aslantaş xx, İshak xx, Kravchenko xx, Adam Stahl xx (Ahmet Karadayı dk. 85 ?), Osman Çelik xx, Alican Karadağ xx (Bliznichenko dk. 46 xx), Herve Kage xx (Hamidou dk. 59 xx), Leandrinho xx, Ergin xx
Yedekler: Çağlar, Furkan, Özgür Yılmaz, Yusuf, Murat Akın
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed Bayır xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl Karaer xx, Pinto xx, Ceyhun Gülselam xx (Mehmet Güven dk. 57 xx), Lumanza xx, Regattin, xx, Serdar Gürler xxx, Umar xxx (Sdekhian dk. 74 xx), Mehmet Batdal xxx (Cikalleshi dk. 63 xx)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Maxso, Ali Eren, Furkan Özçal, Numan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Serdar Gürler (dk. 22 ve 90+1), Mehmet Batdal (dk. 41 ve 62) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Hamidou, Bliznichenko (Karabükspor), Mehmet Batdal, Pinto (Osmanlıspor)(Yasin Erdem - Çetin Uzunkara /İHA)