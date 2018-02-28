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Osman Aşkın Bak, ENKA ödül törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ENKA ödül törenine katıldı. Bakan Bak, ENKA’nın çok önemli bir spor kulübü olduğunu ifade ederek, “Başarılarını takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 19:07
Osman Aşkın Bak, ENKA ödül törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ENKA ödül törenine katıldı. Bakan Bak, ENKA’nın çok önemli bir spor kulübü olduğunu ifade ederek, “Başarılarını takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

ENKA, 2017 yılında başarılı sporcuları için ödül töreni düzenlerken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ödül töreninde hazır bulundu. Tören öncesinde bir konuşma yapan Osman Aşkın Bak, “Türk gençliğine böylesine eserler kazandıran Şarık Tara’yı tebrik ediyorum. Bizim gençliğimizin efsane büyüklerinden birisidir. Onun gibi mühendis olmayı çok arzu ederdim ama biz siyaseti tercih ettik. Zamanında spor yaparken pek çok branşta karşı karşıya geldiğim bir spor kulübüdür ENKA. Özellikle yüzme, sutopu, atletizm ve tenisteki başarıları ortada. Spor kulüplerinin güçlü olması çok önemli. Geçtiğimiz günlerde ENKA’lı atletlerin atletizm yarışmasındaki özgüvenlerini gördüm. Faruk Süren bey de burada. Bugün Galatasaray’ın müze açılışına gittik. Kendisi de spora çok şey katan bir isim. Türk bayrağını Olimpiyatlar’da dalgalandırmak çok önemli bir görev. İnanıyoruz ki buradaki gençlerden Olimpiyat şampiyonu çıkacaktır. Bu da yakışır ENKA’ya” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK ALKIŞ VELİLERİN VE ANTRENÖRLERİNDİR”

Gençlerle bir arada olmanın keyif verici olduğunu söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, “Gençlerle bir arada olmak keyif verici. Kendileriyle bir randevu yapalım, yüzme hariç hangi branşı isterlerse bir müsabaka yapabiliriz, futbol ve basketbol başta olmak üzere. İTÜ’de basketbol antrenmanlarını izlerdim. Necati Güler, Zeki, Jerry ve Levent Topsakal’ı izlerdik. Hemen ardından İnönü Stadı’nda Beleştepe’den maçları takip ederdik ve yine bu statta atletizm pistlerinde yarışmalara katılmıştık. Kabataş Erkek Lisesi’nde okurken, bu okulun bulunduğu bölgedeki pistte 5 bin metre koşmuştum. Sporun birçok kademesinde görev yaptık. Burada 2017 yılının başarılı isimlerine ödüller verilecek. Türk sporuna hizmet eden bu kulübün töreninde yer almak, Türk sporuna destek veren ENKA Holding’in töreninde olmak gurur verici. Burada en büyük alkış, çocuklarını spora getiren velilerindir ve antrenörlerindir. Türk sporunun şu anda bulunduğu konum, yapılan yatırımlar ortada. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelen birisi olması, her konuda destek vermesi de çok önemli. Ben de, kendisinin sporla ilgili konularda yetiştirdiği bir gencim. Onun yönlendirmesiyle sporda idarecilik yaptım, son olarak bakan olarak görev yapıyoruz. Bu tesislerde yetişen gençlerin sporu hayat felsefesi olarak görmesi çok önemli. ENKA Spor Kulübü’nü tekrar tebrik ediyorum. İnşallah 2018 yılında da ENKA’lı sporcuların madalyalarını alkışlayacağız” diye konuştu. Bakan Bak’ın ardından ödül törenine geçildi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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