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Orduspor’un hazin sonu

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Orduspor, 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Lig’e döndü.

05 Mart 2018 Pazartesi 10:31
Orduspor’un hazin sonu

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Orduspor, 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Lig’e döndü.

Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl içinde büyük bir çöküş yaşayan Orduspor, kuruluşundan 50 yıl sonra geldiği yere döndü. 2011 yılında Süper Lig’e çıkan ve dünyaca ünlü Teknik Direktör Hector Cuper’i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen mor beyazlı kulüp, ilk yıl ligde tutundu. Süper Lig’de ikinci yılı olan 2012-2013 sezonunda PTT 1. Lig’e düşen Orduspor, bir daha toparlanamayarak her yıl bir alt lige düştü. Mor-beyazlı takım önce 2. Lig’e, ardından 3. Lig’e, daha sonra ise Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düştü.

Süper Lig’de mücadele ettiği dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcuların paralarını ödeyemeyince Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) eksi 12 puan cezasıyla başlayan Orduspor, 21 haftalık seri sonunda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. 16 gol atıp 50 gol yiyen Orduspor, ligin bitmesine 5 hafta kala Görelespor’a deplasmanda 3-0 yenilince matematiksel olarak eksi 4 puanla Ordu 1. Amatör Lig’e düşmeyi garantiledi.

(Metin Akyürek/İHA)
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