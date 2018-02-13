Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115548
ALTIN
162.034
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2750
EURO
4.6850
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Ordu Stadyumu'nun yapımı sürüyor

Ordu’da alttan ısıtmalı olarak inşa edilen 22 bin kişilik stadın çelik konstrüksiyon montajına başlandı.

13 Şubat 2018 Salı 11:13
Ordu Stadyumu'nun yapımı sürüyor

Yapımına geçen yıl mayıs ayında başlanan ve kaba inşaatı bitirilen 22 bin kişilik stadyumun inşaatı hızla sürüyor. Yaklaşık 140 milyon liraya mal olması beklenen ve 54 bin metrekare alan üzerine yapılan stadın 105 x 68 metre ebatlarındaki çim sahası kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için alttan ısıtmalı olarak inşa ediliyor. 2018-2019 futbol sezonunda faaliyete geçmesi beklenen stadın deniz tarafındaki bölümü 50 yataklı otel olarak kullanılacak. Stat, bünyesinde otel bulundurması itibariyle Avrupa’da Bayern Münih’ten sonra stadında otel bulunan ikinci stat olacak.

BİRÇOK ÖZELLİK OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yeni stadın birçok özelliği bünyesinde barındıracağını söyledi. Stadın alttan ısıtmalı olmasının yanı sıra 25 locası olacağını kaydeden Yılmaz, "Statta farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı bulunacak. 428’i kapalı, 126’sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı ve stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör bulunacak" dedi.

Stadyumda basın mensuplarının rahat bir çalışma ortamı olacağını da aktaran Yılmaz, “100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak” diye konuştu.

Yılmaz ayrıca stadın salon sporlarına da hizmet vereceğini kaydederek, stat içerisinde bay-bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon bulunacağını da sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor'da Sow Galatasaray maçına yetişecek
Bursaspor'da Sow Galatasaray maçına yetişecek
Burak Yılmaz'ın yokluğunda Trabzonspor tatsız
Burak Yılmaz'ın yokluğunda Trabzonspor tatsız
“Futbolcular 7 aydır maaş alamıyormuş"
“Futbolcular 7 aydır maaş alamıyormuş"
Trabzonspor’dan şike ile ilgili açıklama geldi
Trabzonspor’dan şike ile ilgili açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena için 41 milyon TL ödeyecek
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena için 41 milyon TL ödeyecek
Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Akhisarpor oldu
Galatasaray’ın yarı finaldeki rakibi Akhisarpor oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim