Ordu Stadyumu'nun yapımı sürüyor

Yapımına geçen yıl mayıs ayında başlanan ve kaba inşaatı bitirilen 22 bin kişilik stadyumun inşaatı hızla sürüyor. Yaklaşık 140 milyon liraya mal olması beklenen ve 54 bin metrekare alan üzerine yapılan stadın 105 x 68 metre ebatlarındaki çim sahası kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için alttan ısıtmalı olarak inşa ediliyor. 2018-2019 futbol sezonunda faaliyete geçmesi beklenen stadın deniz tarafındaki bölümü 50 yataklı otel olarak kullanılacak. Stat, bünyesinde otel bulundurması itibariyle Avrupa’da Bayern Münih’ten sonra stadında otel bulunan ikinci stat olacak.

BİRÇOK ÖZELLİK OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yeni stadın birçok özelliği bünyesinde barındıracağını söyledi. Stadın alttan ısıtmalı olmasının yanı sıra 25 locası olacağını kaydeden Yılmaz, "Statta farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı bulunacak. 428’i kapalı, 126’sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı ve stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör bulunacak" dedi.

Stadyumda basın mensuplarının rahat bir çalışma ortamı olacağını da aktaran Yılmaz, “100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak” diye konuştu.

Yılmaz ayrıca stadın salon sporlarına da hizmet vereceğini kaydederek, stat içerisinde bay-bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon bulunacağını da sözlerine ekledi.