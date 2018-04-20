Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan kişi ile birlikte 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, başından yaralanmıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.’yi hemen gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.(Cenk İşver - Aydemir Kadıoğlu - İsmail Bulut/İHA)
Olaylı derbiyle ilgili 32 gözaltı
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan kişi ile birlikte 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, başından yaralanmıştı. Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.’yi hemen gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.
20 Nisan 2018 Cuma 09:18