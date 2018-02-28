O şarkıyı çalan anonsçu işten çıkartıldı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile ligde oynanan derbi sonrası ’mini mini bir kuş’ şarkısını çalan anonsçuyu işten çıkardı.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Albayrak, Fenerbahçe karşısında 3-1 kazanılan lig mücadelesi sonrası ’mini mini bir kuş’ şarkısını çalan anonsçunun işten çıkarıldığını açıkladı. Derbi mücadelesi sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili konuşan Albayrak, "İcra kurulu toplantısında konuştuk. ’Mini mini bir kuş’ göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Başkanımız da anormal sinirlendi" dedi.

(İHA)