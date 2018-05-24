Mustafa Cengiz, yönetim listesini tanıttı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tekrar başkanlığa aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul için yönetim listesini tanıttı.

Cengiz, seçim sürecinde yapılan açıklamalara da değinerek, "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum boş konuşuyorlar. Edepli edebinden susar asla haksız olduğumuzdan değil" dedi.

Galatasaray’da 26 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde adaylığını açıklayan mevcut başkan Mustafa Cengiz, yönetim listesini bir otelde düzenlediği lansman ile tanıttı. Yapılan lansmanda açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, az zamanda çok büyük işler yaptığını ifade ederek, "3 yılda bir yapmamız gereken bir araya gelmelerimiz bayram coşkusu içinde kutlamamamız. Seçimleri kutlamamız bizim camiamızın değerlerinden. Bizi bir araya getiren sahiplenme duygularından bir tanesi. 4 ay önce de sizi bir araya getirdik. Gönül ister ki 4 ay değil, 3 yıl sonra bir araya gelelim. Başarılarımızın devam edeceğine de inanıyorum. Sizlerin teveccühü sizlerin desteğiyle az zamanda çok işler yaptık. Bu 4 ay boyunca arkadaşlarımla birlikte bize destek verenlerle birlikte uzun yürüyüşün etkin adımlarını attık, neredeyse nefes almadık. Galatasaray için değerdi. Galatasaray taraftarı dünyanın en büyük taraftarı, en etkin taraftarı. Hepimiz aynı anda birer taraftarız. Asla kendimizi açık tribünde maaşından, harçlığından kesen taraftardan farklı görmedik, görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bazıları boş konuşuyor"

Başkan Cengiz, taraftar desteği ile bu başarıları yakaladıklarını anlatarak, "Bizler yağmurda, çamurda karda kilometrelerce yürüyerek, takımını destekleyen, bir işaretle Galatasaray Store’lara koşturan, ayağında ayakkabısı, belki üstünde dönecek yol parası olmayan insanların bize teslim ettiği hakkı kendi emanetimiz olarak taşıyoruz. Bizim sütümüze teslim edilen bu emaneti kendi değerlerimizde muhafaza edip koruyacağız. Taraftarımızın bize verdiği destek ile bugünlere geldik. Şampiyonluk ipini göğüsledik. Hep birlikte yaptık. Biz sizlerde o gücü görmeseydik inan edin hiçbirini başaramazdık. Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum boş konuşuyorlar. Edepli edebinden susar asla haksız olduğumuzdan değil. Biz 4 ayda 360 milyona yakın hasılat elde ettik. Bu hasılatı sizin gücünüzle elde ederek artıya geçtik. UEFA da aynı şekilde. Çok şükür ki Galatasaraylıyız. Bir yarış içinde bugünlere getirdik. Getirdiğimiz bugünlerde çok şükür ki şampiyon olduk. Oluşturduğunuz sinerji için, Galatasaray için zamanınızı ayırdığınız için binlerce kez teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz’in yönetim kurulu listesi ise şu şekilde:

Murat İnce

Mahmut Recevik

Okan Böke

Kaan Kançal

Ömer Cansever

Abdurrahim Albayrak

Emre Erdoğan

Dorukhan Acar

Yusuf Günay

Dilek Kutlu

Metin Karakaya

Vahapoğlu Akgün

Erol Özmandıracı

İlber Aydemir

Özgür Savaş Özüdoğru

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, programın sonunda gelecek seçimde listesinde bulunmayacak olan mevcut yöneticilere teşekkür plaketi takdim etti.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)