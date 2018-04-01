Mustafa Cengiz ile Muharrem Usta, maçı yan yana izliyor

Galatasaray-Trabzonspor maçında başkanlar Mustafa Cengiz ile Muharrem Usta, protokol tribününde yan yana oturdu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşırken, protokol tribününde dostluk rüzgarları esti. Müsabakayı izlemek için iki takımın başkanı da stattaki yerini aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın protokol tribününde yan yana oturması ise dikkatlerden kaçmadı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)