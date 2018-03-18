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Muratbey Uşak evinde kaybetti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında İstanbul BBSK ile karşılaştı. Müsabakadan İstanbul BBSK 83-79 galip ayrıldı.

18 Mart 2018 Pazar 21:38
Muratbey Uşak evinde kaybetti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında İstanbul BBSK ile karşılaştı. Müsabakadan İstanbul BBSK 83-79 galip ayrıldı.

KÜNYE

Salon: Uşak Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yaman xx, Serhat Büker xx, Halil Baldemir xx

Muratbey Uşak: Solomon xxxx 29, Hamilton xx 14, Watson xxx 15, Şafak Edge x 3, Calloway x 4, Tayfun Erülkü x 5, Ofoegbu x 4, Murat Kozan x, Miles x 5

Başantrenör: Aziz Bekir

İstanbul BBSK: Toolson xx 11, Mert Çevik x 3, Ayberk Olmaz xx 8, Bircevic xx 11, Thompson xx 10, Buckner xxx 17, Klobucar x 5, Buva xxx 12, Uğur Dokuyan x 6

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 18-17 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 31-40 (İstanbul BBSK lehine)

3. Periyot: 56-61 (İstanbul BBSK lehine)

5 faul: Hamilton (Muratbey Uşak), Bircevic (İstanbul BBSK)

(Ertunç Öztürk/İHA)
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