Muratbey Uşak evinde kaybetti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. hafta kapanış maçında Muratbey Uşak, sahasında İstanbul BBSK ile karşılaştı. Müsabakadan İstanbul BBSK 83-79 galip ayrıldı.
KÜNYE
Salon: Uşak Üniversitesi
Hakemler: Özlem Yaman xx, Serhat Büker xx, Halil Baldemir xx
Muratbey Uşak: Solomon xxxx 29, Hamilton xx 14, Watson xxx 15, Şafak Edge x 3, Calloway x 4, Tayfun Erülkü x 5, Ofoegbu x 4, Murat Kozan x, Miles x 5
Başantrenör: Aziz Bekir
İstanbul BBSK: Toolson xx 11, Mert Çevik x 3, Ayberk Olmaz xx 8, Bircevic xx 11, Thompson xx 10, Buckner xxx 17, Klobucar x 5, Buva xxx 12, Uğur Dokuyan x 6
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 18-17 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 31-40 (İstanbul BBSK lehine)
3. Periyot: 56-61 (İstanbul BBSK lehine)
5 faul: Hamilton (Muratbey Uşak), Bircevic (İstanbul BBSK)(Ertunç Öztürk/İHA)