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“Muhteşem futbolla Başakşehir’i yendik”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Başakşehir’i muhteşem bir futbolla mağlup ettiklerini söyleyerek, “Biz bu yola baş koyduk” dedi.

15 Nisan 2018 Pazar 21:53
“Muhteşem futbolla Başakşehir’i yendik”

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Başakşehir’i muhteşem bir futbolla mağlup ettiklerini söyleyerek, “Biz bu yola baş koyduk” dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, “Ankara’da geçen hafta Başakşehir’i yenip, lider olacağız demiştim. Başta teknik heyetimiz, hocama ve futbolcu kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. En büyük alkışı da taraftarlarımıza veriyorum. 90 dakika susmadılar. Biz bu yola baş koyduk. Allah’ın izni ile en zorlu maçlarımızdan birini oynadık. Başakaşehir’i muhteşem bir futbolla mağlup ettik. Hocamızın söylediği her şeyi yaptılar ve hedefimize ulaştık” diye konuştu.

“GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ DA BİZİM SOYUNMA ODAMIZA KADAR GELDİ, TEBRİK ETTİ”

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bir araya gelmemesinin sorulması üzerine Albayrak, “O konuda ben bir şey söyleyemem. Zaten gergin oldu maç. Maçın sonunda herkes birbirini tebrik etti. Göksel Gümüşdağ da bizim soyunma odamıza kadar geldi, tebrik etti. Futbolun içerisinde bu centilmenlikler var. Geçen hafta biz mağlup olduk. Fatih hoca gitti, Ümit hocayı tebrik etti. Kaptırmış olduğumuz liderliği geri almanın sevincindeyiz” şeklinde konuştu.

Türk Telekom Stadyumu’nda muhteşem bir taraftarların olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Özlediğimiz taraftar coşkumuzu gördük. Kulağım hala çınlıyor. Futbolcularımız da soyunma odasına aynı şeyi söylediler. Muhteşem taraftarlar vardı. 5 maç kaldı. İnşallah sonunda gülen biz oluruz” dedi.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)
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