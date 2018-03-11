“Mücadele anlayışımız üst düzeydeydi”

Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz, takımlarının Anadolu Efes karşısında üst düzey mücadele ettiklerini söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 98-91’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ozan Bulkaz, oyuncularını oynadıkları oyundan dolayı kutlayarak, “Anadolu Efes deplasmanında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Hem mücadele hem oyun anlayışı üst düzeydeydi. Basit hatalarla ve McCollum’un son saniyede el üstünden attığı 3’lükle Efes’in lehine döndü. Biz de kazanabilirdik. Maçın çoğu bölümünde öndeydik. Takımımı tebrik ediyorum. Böyle olursa hedefimize ulaşırız” açıklamasını yaptı.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)