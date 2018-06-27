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Morgan ve Bircevic Banvit’te

Banvit geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından İstanbul BBSK’da oynayan Sırp oyuncu Stefan Bircevic ve Slovenya Basketbol Ligi takımlarından Petrol Olimpija Ljubljana’da oynayan Amerikalı oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:33
Morgan ve Bircevic Banvit’te

Banvit geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından İstanbul BBSK’da oynayan Sırp oyuncu Stefan Bircevic ve Slovenya Basketbol Ligi takımlarından Petrol Olimpija Ljubljana’da oynayan Amerikalı oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı.

Banvit geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından İstanbul BBSK’da oynayan Sırp oyuncu Stefan Bircevic ile anlaştı. Bircevic geçen sezon Süper Lig’de 12.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları ile oynarken FIBA Europe Cup’da da 11.5 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

2016 - 2017 sezonu başında Sırbistan Ligi’nin güçlü takımlarından Partizan’a transfer olan Bircevic, burada 16 lig maçına çıkarak 14.1 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarını yakaladı. O sezon takımıyla birlikte FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden oyuncu Avrupa arenasında 16 maçta 12.1 sayı ve 6.2 ribaund ortalaması tutturdu. Partizan takımıyla Adriyatik Ligi’nde de mücadele eden Bircevic, 28 maçta 11.9 sayı ve 6.1 ribaund ortalamalarını yakalayarak sezonu tamamladı.

2017 yazında Sırbistan Milli Takımı ile birlikte Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Bircevic, 9 maça çıktı ve ülkesi ile birlikte şansızlığını kıramayarak yine gümüş madalyanın sahibi oldu.

JORDAN MORGAN BANVİT’TE

Banvit geçtiğimiz sezon Slovenya Basketbol Ligi takımlarından Petrol Olimpija Ljubljana’da oynayan Amerikalı oyuncu Jordan Morgan ile anlaştı. Morgan geçen sezon Slovenya’da 13.7 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları ile oynarken FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 15.5 sayı ve 8 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

2016 - 2017 sezonu başında Yunanistan’ın GS Kymis takımına transfer olan Amerikalı oyuncu burada 11 maça çıkarak 11.6 sayı ve 9 ribaund ortalamayla oynadı.

Jordan Morgan geçtiğimiz sezon Banvit’in de FIBA Şampiyonlar Ligi’nde gruplardaki rakiplerinden Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija Ljublaja’ya transfer oldu. Slovenya’da takımı ile birlikte 33 maça çıkan Morgan, 13.7 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları ile mücadele ederken, aynı zamanda Adriyatik Ligi’nde de 22 maça çıkarak 15 sayı ve 7.2 ribaund ortalamalarını yakaladı. Jordan Adriyatik Ligi’nde sezon boyunca en çok ribaund alan dördüncü oyuncu oldu. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 14 maça çıkan Amerikalı oyuncu, 15.6 sayı ve 8 ribaund ortalaması ile başarılı bir sezonu geride bıraktı. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 8 ribaund ortalaması ile en çok ribaund alan üçüncü oyuncu olan Jordan aynı zamanda 19.3 verimlilik puanı ile sezonun en değerli ve verimli ikinci oyuncusu oldu. Amerikalı oyuncu yeni sezonda turuncu-yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.

(İbrahim Aldemir/İHA)
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