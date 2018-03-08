MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı yarın oynanacak

Başkent’te oynanan ve trafo patlaması nedeniyle tatil edilen MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakası yarın oynanacak.

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında stadı dışarıdan besleyen trafo patlaması nedeniyle stada jeneratörle yüzde 80 kapasiteyle elektrik verildi. 39. dakikaya kadar dayanan jeneratör de Ankaragücü’nün 1-0 önde olduğu sırada patlayınca stadın ışıkları tamamen kesildi. Maçın hakemi Bülent Birincioğlu iki takımın oyuncalarıyla soyunma odasına gitti. Birincioğlu, prosedür gereği yaklaşık 25 dakika bekledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı görüşme sonrası maçı ertelemişti.

MAÇ YARIN 14.30’DA OYNANACAK

Ankaragücü Kulübü’nden edinilen bilgiye göre, yaşanan olaylardan hemen sonra iki takım yöneticileri maçın yarın oynanması için TFF’ye başvuruda bulundu. TFF iki takım başvurusunu göz önünde bulundurarak tatil edilen müsabakanın yarın (Cuma) saat 14.30’da oynanması yönünde karar aldı. Bunun üzerine maçın hakemleri ve misafir takım Ankara’da kaldı.

(Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim /İHA)