Millilerimiz şampiyonayı 2. sırada tamamaldı

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil mücadeleleri bugün yapılan maçlarla tamamladı. Türkiye Grekoromen Milli Takımı, şampiyonayı 142 puanla 2. sırada tamamladı.

Bu akşam yapılan final maçlarında 60 kiloda Kerem Kamal, Rus rakibi Artur Petrosian’ı 6-3 yendi ve şampiyonada Türkiye’ye tek altın madalyasını kazandıran isim oldu. 72 kiloda altın madalya mücadelesine çıkan Cengiz Arslan ise Gürcü Ramaz Zoidze ile karşılaştı. Oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan milli sporcu, buna rağmen mücadeleyi 4-3 kaybetti. Bu sonuçla Arslan, gümüş madalya kazandı. 82 kiloda bronz madalya için ter döken Burhan Akbudak, Hırvat rakibi Filip Sacic’i 5-3 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. 97 kiloda bronz madalya maçına çıkan Süleyman Erbay da Macar rakibi Zsolt Toeroek’i 9-2 yenerek madalyanın sahibi oldu.

Böylelikle Türkiye Grekoromen Milli Takımı, şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı. Milliler, takım sıralamasında ise Rusya’nın ardından ikinci oldu.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarın kadınlarda 50-55-59-68 ile 76 kilolarda repesaj ve final maçları, 53-57-62-65-72 kilolarda ise eleme maçları yapılacak.

(İHA)