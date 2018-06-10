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Milliler U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2. oldu

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası bu akşam yapılan finallerle sona ererken, Serbest Güreş Milli Takımı 125 puanla 2. oldu.

10 Haziran 2018 Pazar 21:36
Milliler U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2. oldu

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası bu akşam yapılan finallerle sona ererken, Serbest Güreş Milli Takımı 125 puanla 2. oldu.

Şampiyonanın son gününde serbest stilde 61-74-86-92 ve 125 kilolarda repesaj ve final maçları yapıldı. Serbest Güreş Milli Takımı şampiyonayı 2 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ve 125 puanla ikinci sırada tamamladı. Rusya 215 puanla birinci, Gürcistan ise 119 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Arif Özen, final maçında Arsen Ali Musalaliev’e 9-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

92 kilo repesaj maçında Semih Yazıcı, Belarus’tan Aliaksei Rudzianok’u 14-3 yenerek bronz madalya mücadelesine çıkma hakkını elde etti. Bronz madalya için İsviçre’den Samuel Scherrer’le karşılaşan Semih sakat güreşmesine rağmen rakibini 5-1 yenerek bronz madalya kazandı.

125 kiloda Hüseyin Mehmet Civelek repesaj maçında Macar Mihaly Nagy’yi 1-1 berabere biten maçın ardından sayı avantajı ile yenerek bronz madalya maçını çıkma hakkını yakaladı. Hüseyin bronz madalya mücadelesinde Belarus’lu Vitali Piasniak’ı 3-3 sona eren maçın ardından sayı avantajıyla yenip bronz madalya kazandı.

61 kiloda Ertuğrul Kahveci bronz madalya maçında Azeri Elchin Valiyev’i 7-6 yenerek bronz madalya kazanan diğer isim oldu.

Türkiye, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 3 altın 6 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı. Grekoromen Milli Takımı ikinci, kadınlar üçüncü, Serbest Güreş Takımı ise ikinci oldu. Geçen ay Dağıstan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nı 13 madalya ile tamamlayan Güreş Milli Takımı U23 Avrupa Şampiyonası’nı da toplam 17 madalya ile kapatarak bir büyük başarının daha altına imza attı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)
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