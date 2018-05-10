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Milli tekvandocuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 46 kilo kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Rukiye Yıldırım ve 54 kiloda bronz madalya kazanan Deniz Dağdelen’i kutladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 23:55
Milli tekvandocuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 46 kilo kadınlarda Avrupa şampiyonu olan Rukiye Yıldırım ve 54 kiloda bronz madalya kazanan Deniz Dağdelen’i kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Şampiyonanın ilk gününde; kadınlar 46 kiloda Türkiye’yi temsil eden Rukiye Yıldırım finalde WT adına mücadele eden Hollandalı Dina Pouryounes’i 28-10 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. 54 kilo erkeklerde Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 17-20 yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu. Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyon tekvandocuları bir tebrik mesajı yayımlayarak kutladı. Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününde madalya kazanarak bizleri sevindiren Avrupa şampiyonu olan Rukiye Yıldırım ve Avrupa üçüncüsü olan Deniz Dağdelen’i tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı, başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Ayrıca şampiyonanın ikinci gününde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.’’

(İHA)
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