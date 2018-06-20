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“Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek”

A Milli Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Doğuş Balbay, yeni jenerasyonun zamanla çok iyi yerlere geleceğini belirtti. Wilbekin’le ilgili de konuşan Balbay, “Milli Takım’a çok büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:13
“Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek”

A Milli Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Doğuş Balbay, yeni jenerasyonun zamanla çok iyi yerlere geleceğini belirtti. Wilbekin’le ilgili de konuşan Balbay, “Milli Takım’a çok büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve İsveç’le Ankara’da oynanacak Dünya Kupası eleme maçları öncesinde İstanbul’da toplanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Doğuş Balbay, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Her iki maçın da çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan başarılı oyuncu, “Burada alacağımız galibiyetler bizi üst gruba taşıyacaktır. Ne kadar avantajlı olursak bizim için o kadar iyi. Evimizde oynamak, önemli bir avantaj. Ankara’da coşkulu bir taraftar var. Dolu bir salonda coşkulu şekilde umarım 2 galibiyet alırız ve kutlarız bu galibiyetleri” dedi.

“BİRAZ SABIRLA ÇOK İYİ YERLERE GELECEĞİZ”

Her geçen gün daha da iyiye giden bir Milli Takım olduğunun altını çizen tecrübeli basketbolcu, “Hem aşağıdan gelen yetenekli arkadaşlarımız olsun, hem biz tecrübeli abileri olsun, güzel bir birliktelik oluşturmaya çalışıyoruz burada. Biz de önceden beraber oynadığımız abilerimizden öğrendiklerimizi genç arkadaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var. Milli Takımımız’ın geleceği çok parlak. Önemli olan tüm oyuncularımıza destek vermek ve onların arkasında durmak. Biz abileri olarak hep yanlarındayız. Medya ve taraftar desteği de çok önemli. Biraz sabır gerekli. Ha deyince en iyi oyuncu ya da takım olamıyorsun. O yüzden Milli Takım’ın daha iyi yerlere gelebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Her şey çok daha iyi olacaktır takımımız için” ifadelerini kullandı.

“WILBEKİN’DEN ŞÜPHEM YOK”

Türk pasaportu sahibi olarak Milli Takım’a çağrılan Darüşşafaka’nın ABD’li oyuncusu Scottie Wilbekin’le ilgili de konuşan Doğuş Balbay, “Milli Takımımız’a katkı vereceğinden şüphem yok. Geçen sezon gösterdiği performans ve kendisinin gelişimi olarak bakıldığında ne kadar kaliteli ve karakterli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Umarım geçen sezon kulübünde gösterdiği performansı Milli Takım’a taşıyabilir. Bize katkı sağlayabilecek ve gerektiğinde skor yapabilecek bir oyuncu” diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)
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