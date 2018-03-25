Milli takım Antalya’daki son çalışmasını yaptı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maç için Antalya’daki son antrenmanını yaptı. A Milli Takım’da Enes Ünal takımdan ayrı, Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı.

A Milli Futbol takımı, 27 Mart Salı günü Karadağ ile oynayacağı özel maçın Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olan antrenmanda milliler çalışmaya koşuyla başladı. Koşunun ardından 5’e 2 top kapma mücadelesi ile devam eden antrenmana sakatlığı bulunan Enes Ünal, katılmadı. A Milli takımda sakatlığından dolayı İrlanda Cumhuriyeti maçında oynayamayan Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı.

Türkiye A Futbol Takımı, Antalya’da yaptığı son çalışmanın ardından yarın sabah saat 10.00’da özel uçakla Karadağ’a gidecek. 27 Mart Salı günü saat 20.10’da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetecek.

(Adem Akalan/İHA)