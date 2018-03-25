Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116491
ALTIN
173.240
DOLAR
3.9783
STERLİN
5.6611
EURO
4.9524
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Milli takım Antalya’daki son çalışmasını yaptı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maç için Antalya’daki son antrenmanını yaptı. A Milli Takım’da Enes Ünal takımdan ayrı, Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı.

25 Mart 2018 Pazar 19:14
Milli takım Antalya’daki son çalışmasını yaptı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı özel maç için Antalya’daki son antrenmanını yaptı. A Milli Takım’da Enes Ünal takımdan ayrı, Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı.

A Milli Futbol takımı, 27 Mart Salı günü Karadağ ile oynayacağı özel maçın Antalya’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olan antrenmanda milliler çalışmaya koşuyla başladı. Koşunun ardından 5’e 2 top kapma mücadelesi ile devam eden antrenmana sakatlığı bulunan Enes Ünal, katılmadı. A Milli takımda sakatlığından dolayı İrlanda Cumhuriyeti maçında oynayamayan Cengiz Ünder ise takımla birlikte çalıştı.

Türkiye A Futbol Takımı, Antalya’da yaptığı son çalışmanın ardından yarın sabah saat 10.00’da özel uçakla Karadağ’a gidecek. 27 Mart Salı günü saat 20.10’da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetecek.

(Adem Akalan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol dünyasını yasa boğan ölüm
Futbol dünyasını yasa boğan ölüm
Enduro ve Atv Şampiyonası nefesleri kesti
Enduro ve Atv Şampiyonası nefesleri kesti
Millerden 18 madalya
Millerden 18 madalya
Gaiantep 1 sayıyla kazandı
Gaiantep 1 sayıyla kazandı
Bursaspor’dan Aziz Yıldırım’a sert cevap
Bursaspor’dan Aziz Yıldırım’a sert cevap
“Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum”
“Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim