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Milli güreşçilerimizden 2 gümüş, 1 bronz madalya

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı. Milli güreşçiler 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

05 Haziran 2018 Salı 22:21
Milli güreşçilerimizden 2 gümüş, 1 bronz madalya

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı. Milli güreşçiler 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

55 kiloda Ekrem Öztürk, Nugzari Tsurtsumia ile finalde karşılaştı. Rakibi karşısında 8-2 öne geçen Öztürk bu üstünlüğünü koruyamadı ve minderden 11-8 yenik ayrılarak gümüş madalya’da kaldı. 77 kiloda ülkemizi temsil eden Fatih Cengiz bronz madalya için çıktığı mücadelede Litvanya’dan Paulis Galkinas’ı 7-0 yenerek bronz madalya kazandı. 130 kiloda Osman Yıldırım ise Gürcü rakibi Zviadi Pataridza’ye 2-0 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gündüz bölümünde ise 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, Romen rakibi Teodor Horatoru’yu 9-1 sayı tuşu ile, 72 kiloda Cengiz Arslan Ermeni rakibi Arman Baghdasaryan’ı 11-0 sayı tuşu ile yenerek altın madalya maçı oynamaya hak kazandı.

97 kiloda Süleyman Erbay, Rus Aleksandr Golovin’e 8-0 sayı tuşu ile, 82 kiloda Burhan Akbudak Ukrana’dan Yaroslav Fılchakov’a 5-1 yenildi. Bu sporcularımız yarın bronz madalya için mindere çıkacak. 60 kiloda Kerem Kamal, Rus Artur Petrosıan ile altın, 72 kiloda Cengiz Arslan Gürcistan’dan Ramaz Zoıdze ile altın madalya mücadelesine çıkacak. Burhan Akbudak ve Süleyman Erbay yarın bronz madalya maçına çıkacak.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarın grekoromen stilde bugün yapılan kiloların repesaj ve final maçlarıyla kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda eleme maçları yapılacak.

(İHA)
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