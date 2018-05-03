Milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 2 altın 3 bronz madalya kazanan kadın güreşçileri kutladı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın dördüncü gününde milli kadın güreşçiler 2 altın 3 bronz madalya kazandı. Şampiyonda 76 kiloda Yasemin Adar ve 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak altın madalya kazanırken, 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bedia Gün, 68 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milli sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcularımız Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak ile Bronz madalya kazanan sporcularımız Evin Demirhan’ı Bedia Gün’ü ve Buse Tosun’u kutluyorum. Kadın güreşçilerimiz kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Madalya kazanan güreşçilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum.”

(İHA)