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Milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk’ü tebrik etti.

01 Mayıs 2018 Salı 21:16
Milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk’ü tebrik etti.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından organize edilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde milli güreşçiler 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. 55 kiloda Ekrem Öztürk, Bulgar rakibi Nedyalko Petrov’u 12-4 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp ise Rus güreşçi Vitalii Shchur’u 2-1 yenerek altın madalya kazandı ve kariyerindeki 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporculara ilk tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan geldi.

Bakan Osman Aşkın Bak’ın tebrik mesajı şu şekilde:

"Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk’ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı okutan ve 8. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörleriz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."

(İHA)
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