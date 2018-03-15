Messi şov yaptı, Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Chelsea’yi evinde 3-0 mağlup eden Barcelona, çeyrek finale yükseldi. Messi 2 gol bir asistle geceye damga vurdu.

Cam Nou’da İspanyol temsilcisi Barcelona, İngiliz ekibi Chelsea’yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Katalan ekibi, 2. dakikada Messi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 20. dakikada Messi’nin pasıyla topla buluşan Dembele’nin golüyle farkı 2’ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Messi, fileleri havalandırarak maçın skorunu 3-0’a getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Barcelona çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Messi attığı iki golle Şampiyonlar Ligi’ndeki 100. golüne imza atmış oldu.

(İHA)