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Meşaleler davullara gizlenerek derbiye sokulmuş

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine meşalelerin davullar içerisinde sokulduğu ortaya çıktı.

27 Şubat 2018 Salı 09:24
Meşaleler davullara gizlenerek derbiye sokulmuş

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine meşalelerin davullar içerisinde sokulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlere meşale sokulmasına ilişkin çalışma başlattı. Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölümde meşalelerin yakılmasıyla Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçtiği ortaya çıktı. Meşalelerin dağıtıldığı noktayı belirleyen Spor Şube ekipleri, şüpheli şahsı maç esnasında gözaltına aldı. Şüpheli şahısla birlikte yaklaşık 20 meşaleyi ele geçiren polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile daha fazla meşale yakılmasının önüne geçti. Meşaleleri davul içerisine yapılan özle bölme ile stada koyan şüpheli Oğuz A.’nın başkasına ait passolig kartı ile stada girdiği belirlenirken olaya karışan 5 kişi daha Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

(Cenk İşver/İHA)
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