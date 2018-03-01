Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finali zora soktu

Kadınlar EuroCup çeyrek final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Reyer Venezia takıma 79-73 yenildi.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça her iki takım da karşılıklı sayılar atarak başladı. İlk periyot kıran karına geçerken, bu periyotu İtalyan ekibi Reyer Venezia 25-22 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da her iki takım da sahada kıyasıya mücadele ederken, devreye deplasman ekibi 43-41 galip girdi. Maçın 3. periyotu ise tam bir mücadeleye sahne oldu. Bu periyotta ilk 8 dakikada Mersin’e büyük üstünlük kuran ve attığı sayılarla aradaki farkı 12 sayılara kadar çıkaran Reyer Venezia, son 2 dakikada yıkıldı. Son 2 dakikada sahada inanılmaz bir baskı kuran ve bulduğu sayılarla bir anda aradaki sayı farkını azaltan turuncu-beyazlı ekip, bu periyotta beraberliği yakaladı. Bu periyot 65-65 eşitlikle sonuçlandı. Maçın son periyotunda ise Güney ekibine göre daha iyi oynayan ve daha fazla sayı bulan Reyer Venezia maçı 79-73 kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 17, Deniz Çolakoğlu x 2, Marica Gajic x 7, Eshaya Murphy x 6, Aija Putnina x 2, Bria Nicole Hartley xxx 25, Sasa Cado x 2, Melike Tuğba Oral x 2, Krystal Thomas xx 10

Reyer Venezia: Mlica Mcovic x 4, Martina Bestagro x 2, Debora Carangelo x 7, Riquna Williams x 9, Valeria De Pretto xxx 16, Marie Ruzickova xxx 17, Caterina Dotto x 7, Camille Little x 2, Ashley Walker xx 15

1. periyot: 22-25 (Reyer Venezia lehine)

Devre: 41-43 (Reyer Venezia lehine)

3. periyot: 65-65

5. Faul: Caterina Dotto (Reyer Venezia)

(Koray Ünlü/İHA)