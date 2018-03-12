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Meksika Rallisi’nde zafer Ogier’nin

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonasının üçüncü yarışı Meksika Rallisini Sebastien Ogier kazandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:24
Meksika Rallisi’nde zafer Ogier’nin

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonasının üçüncü yarışı Meksika Rallisini Sebastien Ogier kazandı.

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ayağı Meksika Rallisi’ni RedBull sporcusu Sebastien Ogier kazandı. Fransız pilot, 344 kilometre ve 22 özel etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 53 dakika 58 saniyede tamamladı. Sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo’yu da kazanan Fransız pilot, bu sonuçla ikinci kez podyumun en üst basamağında finiş gördü. İspanyol pilot Dani Sordo, Meksika Rallisi’ni liderin 1 dakika 3 saniye arkasında ikinci olarak tamamladı. Yarışta üçüncü Kris Meeke oldu. 9 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan yaşayan efsane Sebastien Loeb ise geri dönmesinin ardından katıldığı ilk ralliyi beşinci sırada tamamladı. Loeb, yarışın 11. etabında liderliği ele geçirdiyse de 14. etapta lastik patlatarak zaman kaybetti ve 5. sırada finişe ulaştı. İsveç Rallisi’ni kazanan Thierry Neuville de yarışı Ogier’nin 9 dakika 3 saniye gerisinde tamamlayarak altıncı sırada kaldı.

HEYECAN EYLÜL’DE MARMARİS’TE

Dünya Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı 5-8 Nisan tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek. Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası, 7 yıllık bir aranın ardından 13-16 Eylül’de Türkiye’ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris’te unutulmaz anlar yaşatacak. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası, 18 Kasım’da Avustralya’daki yarışla son bulacak.

(İHA)
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