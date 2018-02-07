Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mehmet Tahir Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Sarıoğlu için ilk tören, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapıldı. Buradaki törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlar Ender Alkaya, Ömer Temelli, Ozan Balaban ve Selim Kosif, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Doğan ve Cenk Başak’ın yanı sıra Sarıoğlu’nun aile fertleri ve yakınları katıldı.

AZİZ YILDIRIM KONUŞMA YAPAMADI

Törende ilk konuşmayı yapacak olan Başkan Aziz Yıldırım, konuşma sırasının geldiği anlarda konuşma yapamayacağını belirterek kürsüden ayrıldı. Dereağzı’nda yapılan törenin ardından merhum Mehmet Tahir Sarıoğlu’nun naaşı, Levent Afet Yolal Camii’ne getirildi. Buradaki törende de Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yanı sıra, Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç ve eski yöneticilerden Sadettin Saran da hazır bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı kulübün yanı sıra birçok kulüp de cenazeye çelenk gönderdi. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.