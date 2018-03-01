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Mehmet Ekici 16 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar sonrasında Beşiktaş derbisiyle ilk 11’e döndü.

01 Mart 2018 Perşembe 20:01
Mehmet Ekici 16 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar sonrasında Beşiktaş derbisiyle ilk 11’e döndü.

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlıkların ardından Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş derbisiyle ilk 11’e döndü. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sakatlığından dolayı toplam 16 müsabakayı kaçıran Ekici bu maç ile sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşmuş oldu. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor ve Süper Lig’de Sivasspor maçlarında forma giyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin deplasmanda avantaj aradığı ilk maçta sahadaki isimlerden biri olacak.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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