Mehmet Ali Aydınlar’a büyük tepki

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, tepkiler eşliğinde oyunu kullandı.

Bir dönem Aziz Yıldırım’a karşı Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan ve bir dönemde Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapan Mehmet Ali Aydınlar’a tribünler büyük tepki gösterdi. 3 temmuz döneminde sarı-lacivertlilere karşı olan tutumundan dolayı hedeflerin merkezinde olan Aydınlar statta tribünlerden büyük tepki aldı. Aziz Yıldırım ile selamlaşıp bir süre sohbet eden Aydınlar daha sonra oyunu kullandı.

(İHA)