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Masa tenisinde millilerden çifte zafer

2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden erkek ve kadın masa tenisi A milli takımları, gruplarındaki ilk maçları kazandı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:09
Masa tenisinde millilerden çifte zafer

2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden erkek ve kadın masa tenisi A milli takımları, gruplarındaki ilk maçları kazandı.

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri B2 Grubu’ndaki ilk maçında İstanbul’da Estonya’yı 3-0 mağlup etti. İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılar, antrenör Sunay Atakan yönetiminde Melek Hu, Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz ve Gülpembe Özkaya’dan oluşan kadro ile mücadele ettiler.

Türkiye: 3 - Estonya: 0

Melek Hu - Valeira Petrova: 3-0 (11-3, 11-2, 11-4)

Sibel Altınkaya - Airi Avameri: 3-1 (11-8, 11-4, 9-11, 11-4)

Özge Yılmaz - Liidia Andreeva: 3-1 (9-11, 11-3, 11-8, 11-4)

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, grubundaki ikinci maçını 27 Mart 2018’de deplasmanda Danimarka ile yapacak.

ERKEKLER 3-2 KAZANDI

A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı ise 2019 Erkekler Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri A kategorisi 4. Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup etti.

Hırvatistan’ın Varazdin kentinde Sport Hall Arena’da oynanan maça A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı Antrenör Onur Germeyanoğlu yönetiminde İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler ve Ahmet Li’den oluşan kadrosuyla mücadele etti.

Hırvatistan: 2 - Türkiye: 3

Andrej Gacina - Ahmet Li: 3-0 (11-7, 12-10, 11-7),

Tomislav Pucar - İbrahim Gündüz: 2-3 (9-11, 11-6, 11-8, 7-11, 9-11),

Frane Kojic - Talha Yiğenler: 1-3 (7-11, 11-3, 10-12, 8-11)

Andrej Gacina - İbrahim Gündüz: 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)

Tomislav Pucar - Ahmet Li: 2-3 (11-5, 11-6, 7-11, 6-11,11-13)

A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, grubundaki ikinci maçını 22 Mayıs 2018 tarihinde evinde Polonya ile yapacak.

(İHA)
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