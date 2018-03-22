Manchester United, İbrahimovic ile yollarını ayırdı

Manchester United, ünlü oyuncu Zlatan İbrahimovic ile yollarını resmen ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada İbrahimovic’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İngiliz kulübü İsveçli oyuncuya şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

36 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Harika iki sezon sonrasında United’dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan herkese teşekkürler" dedi. Dünya yıldızının futbol hayatını ABD’de sürdüreceği belirtildi.

(İHA)