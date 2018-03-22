Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115771
ALTIN
171.185
DOLAR
3.9641
STERLİN
5.5912
EURO
4.8856
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Manchester United, İbrahimovic ile yollarını ayırdı

Manchester United, ünlü oyuncu Zlatan İbrahimovic ile yollarını resmen ayırdı.

22 Mart 2018 Perşembe 22:52
Manchester United, İbrahimovic ile yollarını ayırdı

Manchester United, ünlü oyuncu Zlatan İbrahimovic ile yollarını resmen ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada İbrahimovic’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İngiliz kulübü İsveçli oyuncuya şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

36 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Harika iki sezon sonrasında United’dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan herkese teşekkürler" dedi. Dünya yıldızının futbol hayatını ABD’de sürdüreceği belirtildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe ilk 3’ü garantiledi
Fenerbahçe ilk 3’ü garantiledi
Ünlü oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi tutuklandı
Ünlü oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi tutuklandı
Galatasaray avantajı kaptı
Galatasaray avantajı kaptı
"Milli Takımın çekirdeğini oluşturuyoruz"
"Milli Takımın çekirdeğini oluşturuyoruz"
A Milliler, İrlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milliler, İrlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim