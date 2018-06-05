Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95229
ALTIN
192.354
DOLAR
4.6188
STERLİN
6.2032
EURO
5.4382
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Lucescu: "Sonuçtan memnunum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 1-1 sona eren Rusya hazırlı maçı sonrası iyi mücadele ettiklerini ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 23:31
Lucescu: "Sonuçtan memnunum"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 1-1 sona eren Rusya hazırlı maçı sonrası iyi mücadele ettiklerini ve alınan sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Türkiye, hazırlık maçında Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Sonuçtan mutluyum. Bence dengeli bir maç oldu. Her iki ekibin de gol pozisyonları oldu. Bizim için iyi bir hazırlık maçıydı. Dünya Kupası’na gidecek Rusya’nın doğal olarak baskısı vardı. Hızlı hücumlarda ve kontra ataklarda bazı hatalar yaptılar. İkinci yarı oyunu dengelemeye çalıştık. Bunu da başardık. Arkalarında boş alan bulduk. Yeni ve genç bir ekibiz. Tamamen farklı bir oyun yapımız var. Oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen bir oyun yapısına sahibiz. Avrupa Şampiyonası öncesine hazırlık yapan bir takımız. Bugün 24 yaş altında 7 oyuncumuz süre aldı. Türk Milli Takımı’nın geleceği için çok iyi bir şey. 30 yaş ve üzeri oyunculardan kurulu ekibimizi gençleştirdik. Şimdi yeni bir dönem içindeyiz. Bu gençleri de tecrübeli ağabeylerinin yardımıyla bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

"GENÇLERLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Genç oyuncularla devam edeceklerini kaydeden Lucescu, "Daha uzun çalışabilmeyi umut ederdim ama genelde maçlardan 3-4 gün önce bir araya gelebiliyoruz. Bu yüzden fiziksel çalışmadan çok kafa yapısıyla ilgili çalışmamız oluyor. Çünkü fazla vaktimiz kalmıyor. Oyuncularımız medyanın tam güvenini kazanmış durumda değil. Çünkü daha gençler. Herkes şu anda Türkiye’de büyük kulüplere, kulüp takımlarına odaklanmış durumda, milli takıma değil. Baktığımız zaman burada kaç Türk basın mensubu var? Gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Buna da devam edeceğim. Çok iyi bir ekip kuracağıma eminim. Buna kendimi ikna ettim. Çalışma arkadaşlarımın ve oyuncularımın güvenini de kazandım. Onlara da güveniyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç’un daveti üzerine İstanbul’a geldi
Ali Koç’un daveti üzerine İstanbul’a geldi
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Milli güreşçilerimizden 2 gümüş, 1 bronz madalya
Milli güreşçilerimizden 2 gümüş, 1 bronz madalya
Ev sahibiyle kardeş payı
Ev sahibiyle kardeş payı
Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı
Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı
Ali Koç mazbatasını aldı
Ali Koç mazbatasını aldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim