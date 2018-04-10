Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
109253
ALTIN
181.914
DOLAR
4.1494
STERLİN
5.8963
EURO
5.1381
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Liverpool turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City’i 2-1 mağlup eden Liverpool turladı.

10 Nisan 2018 Salı 23:56
Liverpool turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City’i 2-1 mağlup eden Liverpool turladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Manchester City’i deplasmanda 2-1 mağlup eden Liverpool yarı finale çıktı.

Karşılaşmada ilk gol 2. dakikada Gabriel Jesus’dan geldi ve Manchester City 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Liverpool 56. dakikada Muhammed Salah ile skoru eşitlerken, 77. dakikada ise Roberto Firmino’nun golü ile öne geçti. Mücadele 2-1 Liverpool’un üstünlüğü ile sona erdi. İlk maçta Manchester City’i sahasında 3-0 mağlup eden Liverpool, deplasmanda da 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankası ikinci oldu
Ziraat Bankası ikinci oldu
Roma yarı finalde
Roma yarı finalde
Darüşşafaka uzatmalarda kazandı
Darüşşafaka uzatmalarda kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonunu kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonunu kutladı
Avrupa’nın en büyüğü Eczacıbaşı Vitra
Avrupa’nın en büyüğü Eczacıbaşı Vitra
Orgeneral Akar, 1.Ordu Komutanlığında incelemelerde bulundu
Orgeneral Akar, 1.Ordu Komutanlığında incelemelerde bulundu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim