"Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Var olan yeteneklerimizi geliştirmeye gayret gösterip, eksik olan yönlerimizi de çalışarak az hatayla kulübümüzü, camiamızı en iyi temsil pozisyonunda sahaya çıkmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman müsabakayı değerlendirdi. Karaman, "Sivasspor evinde güçlü bir ekip. Özellikle ön tarafta oynayan oyuncularının etkilerini biliyoruz. Biz de spor camiasının bildiği gibi yakın bir dönemde göreve başladık. Kısa zamanda arkadaşlarımın iyi çalıştığını ve geleceğe daha umutla bakacaklarını biliyorum. Biz kişisel hedeflerimizi bitirmedik. Oyuncu arkadaşlarıma da bunları ifade etmeye çalışıyorum. Teslimiyet yok. Ligde bulunduğumuz durum hiç iç açıcı değil. Camiamıza yakıştıramıyorum ama bu hatalarımızı devam ettireceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

"HADDİMİZİ BİLEREK OYNAYACAĞIZ"

Karaman, "Biz mevcut hatalarımızı en kısa süre içerisinde iyi pozisyona getirip düzeltmeye gayret gösterip sahada daha ciddi duran, daha disiplinli duran ve yeteneği ölçüsünde mücadele eden Karabükspor oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Ben oyuncularıma antrenmanda ve müsabakada gösterdikleri ciddiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bazı pozisyonlarda sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Ama ne yapalım haddimizi bileceğiz, haddimizi bilerek oynayacağız. Var olan yeteneklerimizi geliştirmeye gayret gösterip, eksik olan yönlerimizi de çalışarak az hatayla kulübümüzü, camiamızı en iyi temsil pozisyonunda sahaya çıkmaya gayret göstereceğiz" dedi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR CEPHESİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Böyle maçlarda üç puan almak keyif verici" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu bu tür maçların zor geçtiğini belirterek, "Rakibin ligde tutulma şansı biraz azalmış, kapalı duruyorlar. Bir şeyleri ispat etmek istiyorlar. Onların da planları, projeleri var. Oyuncuların bireysel olarak düşünceleri var. Böyle maçlara ciddi bakmak lazım. Yıldız oyuncularımız bu iş biraz erken çözer diye bekliyorduk. Maalesef ilk yarı hemen hemen hiç bir şey yapamadık. Golden sonra 3-4 tane net pozisyonumuz var. Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici. Oyuncularımızın her maçı böyle düşüneceğini zannetmiyorum" dedi.

"ÇOK CİDDİ VE ZOR MAÇLAR VAR"

Ligde çok ciddi ve zor maçların olduğunu ifade eden Aybaba, "Ünal hocayı da kutluyorum. Takımına şimdiden; disiplinli, derli toplu bir futbol oynattı. Futbol bu. Çok iyi oynadığımız da kazanamadığımız maçlar var. Kötü oynayıp kazandığımız bir tek Kardemir Karabükspor maçı vardı deplasmanda. Bugün de çok kötü oynamadık ama özellikle ikinci yarı iyi oynayarak maçı kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Zor maçlarımız var. Daha iyi hazırlanıp özellikle kaliteli oyuncularımızın performansını yükselterek o maçları da kazanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

(Uğur Yiğit - Onur Erden - Veysel Korkmaz /İHA)