Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118675
ALTIN
161.977
DOLAR
3.7894
STERLİN
5.2752
EURO
4.6634
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kupadaki derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

27 Şubat 2018 Salı 13:01

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde perşembe günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; zorlu mücadelede düdük Fırat Aydınus’ta olacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

İki takım Spor Toto Süper Lig’de pazar günü yine Vodafone Park’ta karşılaşmış, mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş 3-1’lik skorla kazanmıştı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"G.Saray Avrupa’ya gidemeyecek" iddialarına cevap
"G.Saray Avrupa’ya gidemeyecek" iddialarına cevap
Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’e ceza
Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’e ceza
Derbiye meşale sokan taraftarların cezası belli oldu
Derbiye meşale sokan taraftarların cezası belli oldu
Trabzonspor Beşiktaş’a kilitlendi
Trabzonspor Beşiktaş’a kilitlendi
4 haftada sadece 5 puan alabildi
4 haftada sadece 5 puan alabildi
Honda'nın yeni F1 aracı STR13 tanıtıldı
Honda'nın yeni F1 aracı STR13 tanıtıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim