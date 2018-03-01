Kupadaki derbide 4 gol ve 3 kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Talisca’nın ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
14. dakikada sol kanatta bulunan Talisca’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo, kaleci Volkan’ı çalımlayarak, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
17. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Mehmet Topal’ın uzun çapraz pasında ceza sahası içine hareketlenen Soldado’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
36. dakikada Negredo’nun pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Caner’in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Talisca’nın volesini kaleci Volkan çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Lens’i vuruşunda Skrtel’e çarpan top, kornere gitti.
44. dakikada Alper’in Tolgay’a yaptığı hareket sonucunda karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, Alper’e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Alper, kırmızı kartla oyundan çıktı.
45+2. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Mehmet Ekici’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Şener’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
52. dakikada Quaresma’nın Josef de Souza’ya yaptığı hareket sonucunda hakem Fırat Aydınus, Quaresma’ya direkt kırmızı kart gösterdi.
61. dakikada Medel’in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
64. dakikada Caner Erkin’in ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Negredo’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
74. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Babel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
76. dakikada pozisyon sonrasında hakeme itiraz eden Volkan, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
82. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Talisca’nın rövaşatasında Hasan Ali’ye çarpan top ağlara gitti. 2-2
88. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx (Oğuzhan dk. 80 ?), Vida xx (Quaresma dk. 46 xx), Tosic xx, Medel xx, Tolgay xx, Lens xx (Babel dk. 46 x), Caner xx, Talisca xxx, Negredo xxx
Yedekler: Utku, Fatih, Alpay, Adriano, Necip, Mustafa, Vagner Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Aatif xx (Kameni dk. 80 ?), Mehmet Ekici xx (Dirar dk. 66 x), Alper xxx, Soldado xxx (Valbuena dk. 73 x)
Yedekler: Erten, Neto, Giuliano, Elif Elmas, Serhat, Oğuz, Isla
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Negredo (dk. 14), Hasan Ali (dk. 82 k.k.) (Beşiktaş), Şener (dk. 45+2), Soldado (dk. 17) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Alper (dk. 44), Volkan (dk. 76) (Fenerbahçe), Quaresma (dk. 52) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Medel, Pepe, Tosic (Beşiktaş)(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)