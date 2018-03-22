Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115771
ALTIN
171.185
DOLAR
3.9641
STERLİN
5.5912
EURO
4.8856
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

“Kötü bir dönemden geçiyoruz”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Kötü bir dönemden geçiyoruz” dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 20:00
“Kötü bir dönemden geçiyoruz”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Kötü bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 27. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kötü bir dönemden geçtiklerini söyledi. Oynayacakları her maçın kendileri için zor olacağını kaydeden Sumudica, “Bizim için artık her maç zor. Şu an çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir çözüm bulabiliriz diye ekibimle ve oyuncularımla konuştum. 2 maç önce Kasımpaşa’ya karşı çok iyi mücadele ettik, sonra tekrar kötü oynadık ve sonra yine iyi oynadık” dedi.

“LİGİN İLK YARISINDA OYNADIĞIMIZ OYUNU ÖZLEDİM”

Takımda birden fazla oyuncunun sakat olduğunu, bunun da takımı olumsuz etkilediğini kaydeden Sumudica, “Ligin ilk devresindeki oyunu ve takımı özledim. Onları hatırlamak istiyorum. Galatasaray’a karşı ikinci yarı verdiğimiz mücadeleyi özledim. Neden bu kadar çok problem yaşadığımızı bilmiyorum. Çok fazla oyuncumuz sakat. Konyaspor maçından önce antrenman yapmayan futbolcularımız vardı ama onların oynamasına mecburduk. Onları maç oynamaları için zorladım. Bu maçta da Sapunaru ve Lung’u kaybettik. Fenerbahçe’ye karşı görev alamayacaklar. 20 yaşındaki bir kaleci için büyük bir şans ve büyük bir fırsat. Her şeyimizi sahada ortaya koyup, daha fazla çalışacağız” şeklinde konuştu.

“HERKES BANA ‘DELİ’ DİYOR”

Türkiye’ye ilk geldiğinde iyi bir hoca olduğunu göstermek istediğini belirten Teknik Adam Sumudica, “Herkes benim için ‘deli’ olduğumu söylüyor. Benim Türkiye’ye geldiğimde iyi bir hoca olduğumu göstermek istedim. Taraftarın ve medyanın şu an benim için ne düşündükleri umurumda değil. Sadece benim oyuncularımdan benim gibi deli ve çılgın olmalarını istiyorum. Eğer futbolcularım Kayserispor için yürekten oynamazlarsa biz hiçbir şey kazanamayız. Agresiflik istiyorum. Onlardan kazanma arzusunu görmek istiyorum. Bunları zaten oyuncularımla konuştum” ifadelerini kullandı.

(Ali Göç /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe ilk 3’ü garantiledi
Fenerbahçe ilk 3’ü garantiledi
Ünlü oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi tutuklandı
Ünlü oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi tutuklandı
Manchester United, İbrahimovic ile yollarını ayırdı
Manchester United, İbrahimovic ile yollarını ayırdı
Galatasaray avantajı kaptı
Galatasaray avantajı kaptı
"Milli Takımın çekirdeğini oluşturuyoruz"
"Milli Takımın çekirdeğini oluşturuyoruz"
A Milliler, İrlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milliler, İrlanda maçı hazırlıklarını tamamladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim