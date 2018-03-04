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Konyaspor’da ilk aday Yılmaz Vural

Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yolları ayırma kararı alan Atiker Konyaspor’da ilk hedef Yılmaz Vural.

04 Mart 2018 Pazar 21:31
Konyaspor’da ilk aday Yılmaz Vural

Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yolları ayırma kararı alan Atiker Konyaspor’da ilk hedef Yılmaz Vural.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yolları ayırma kararı alan Atiker Konyaspor’da teknik direktör adayları belirlenmeye başlıyor. Galatasaray deplasmanında yeni teknik direktörüyle boy göstermeyi hedefleyin yeşil-beyazlıların en geç salı günü yeni hocayı açıklaması bekleniyor. Bu akşam gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Mehmet Özdilek’le yolların ayrılmasının kararı verilirken, teknik direktörlük görevi için de Yılmaz Vural ismi masaya yatırıldı. Yeni teknik direktör konusunda kararı hemen vermek istemeyen yönetim, bu hafta tekrar bir araya gelecek ve adaylar üzerinde görüşecek.

(İHA)
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