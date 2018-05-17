"Konyaspor’da çalışmak isterim"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şartlar uygun olursa takımda kalabileceğini söyledi.

Sezonun son haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’da Kayacık Tesisleri’nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı almış büyük bir camia olarak sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala ligde kalmayı başardıklarını belirtti. Konyaspor’un bir daha böyle bir durumla karşılaşmamasının en büyük temennisi olduğunu ifade eden Yalçın, yeni sezonda göreve devam edip etmeme konusunda yönetimle bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Bugüne kadar hep zor şartlar altında olan takımlarda çalıştığını hatırlatan Sergen Yalçın, "Ligde bu pozisyonu oynamak çok zor. Çünkü ben aynı seviye kulüplerde çalıştım. Aynı seviye derken yine yanlış anlaşılmasın. Biz hep zor şartlarda çalıştık. Küme düşme hattında olan takımlarda çalıştık. Hep son bir hafta kala, son hafta, iki hafta kala kümede kalma maçları oynadık. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Atiker Konyaspor büyük bir kulüp. Önemli bir camia. Stadı, tesisleri her şeyi güzel olan bir camia. Yapılanması da güzel, organize bir şehir. Bu sorunları bir daha yaşamasın diyorum. İnşallah bundan sonraki sezonlar çok daha iyi yerlerde olan bir Atiker Konyaspor ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

"KENDİ İSTEDİĞİMİZ TAKIMI KURMAK İSTERİZ"

Konyaspor’da sezon sonu sözleşmesi bitecek Sergen Yalçın, henüz yönetimle görüşmediğini, şartlar uygun olursa görevine yeni sezonda devam edebileceğini dile getirerek, "Henüz yönetimle bir görüşme yapmadık. Herhalde önümüzdeki üç beş güne kadar yaparız. Bu görüşmeden sonra nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Sonuçta bir göreve başlayacaksak kendi istediğimiz takımı kurmak isteriz. Konyaspor’a yakışacak, yakışacak derken yanlış anlaşılmasın. Son dönemde ne yapsak ne desek yanlış anlaşılıyor. Herkes bir şeyleri kendine alıyor. Ne sevinebiliyoruz, ne üzülebiliyoruz, ne de isyan edebiliyoruz. Yani daha güçlü, daha sağlıklı bir kadro Konyaspor için daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha güçlü bir kadro derken bu kadro da fena bir kadro değil, ama Türkiye Kupasını almış Süper Kupayı kazanmış bir Konyaspor’dan her zaman beklenti daha yukarılarda olacaktır diye düşünüyorum. Onun için o beklentiye cevap verecek bir kadro yapılandırılması olursa burada herkes için çok daha rahat ortam olur. Konyaspor’da çalışmak isterim. Neden çalışmak istemeyeyim. Burası güzel ve organize bir şehir. Burada çalışmamak için herhangi bir sebep yok. Geldiğimizde elimde sabit bir kadro vardı. Biz sabit kadroyla devam ettik. Ben transfer yapmadım. Elimize ne verdilerse biz onunla alabileceğimizin maksimumunu almaya çalıştık. Bizde tabi kaldığımız zaman doğal olarak kendi kadromuzu kurmak isteyeceğiz. Kendi başarılı olabileceğimiz Konyaspor’u yukarılara taşıyabileceğimiz kadroyu kurmak isteyeceğiz. O yüzden bunlar iki aşamalı konuşmalar. Hem takım anlamında hem de kontrat anlamında yönetimle oturup konuşacağız. Şartlar uygun olursa neden kalmayalım?" değerlendirmesini yaptı.

(İHA)