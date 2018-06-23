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Konya’da Galatasaray 21. şampiyonluğunu kutladı

Konya’da, 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın 21. şampiyonluğu düzenlenen eğlenceyle kutlandı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 08:44
Konya’da Galatasaray 21. şampiyonluğunu kutladı

Konya’da, 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın 21. şampiyonluğu düzenlenen eğlenceyle kutlandı.

Bir otelde düzenlenen kutlamada konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın dünyada yaklaşık 100 milyon sempatizanı olan dev bir camia olduğunu belirterek, "Konya’nın bütün Türkiye’nin tarihinde bir yeri vardır. Galatasaray’ın tarihinde de bir yeri her zaman olmuştur. Konya’nın Galatasaray’a verdiği destek unutulmaz. Bu gece de sizler burada bulunmakla aslında bir bütünün parçası, bir yere ait olduğunuzu kanıtlıyorsunuz. Fakat unutmayın sadece aidiyet duygusu değil siz aslında sahiplenme duygusunu, sahip olmayı kanıtlıyorsunuz. Yellow Friday etkinliğinde siz rekorlar kırdınız. Siz bugün müzemize hediye ettiğimiz dünya stat ses desibel rekorunu resmi olarak kıran bir camianın temsilcilerisiniz. Sizler bir antrenmanı 28 bin 750 biletli, 35 bine yakın seyirciyle yapan bir camianın taraftarısınız. Siz sadece sayısal olarak değil kültürel anlamda da niteliksel olarak da rakip taraftarlar sakın alınmasın ben eziyet için söylemiyorum, mensubumuz olduğunuz için övünüyorum. Siz çok değerli bir bütünsünüz. Galatasaray Türkiye’nin çimentosudur. Galatasaray sosyal anlamda bütünleştirici, sıkıntı ve üzüntülere karşı bir teselli olmasıdır. Diğer rakiplerimizle birlikte tabii onları kırmadan, üzmeden Galatasaray dünyada yaklaşık 100 milyon sempatizanı olan dev bir camiadır. Galatasaray bu gücünü şuanda burada oturan sizlerden almakta” dedi.

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz ise, "Bugün bizim doğum günümüz, en güzel günümüz. İnşallah sezonumuz başlayıncaya kadar Türkiye’nin dört bir yanından taraftar derneklerimizle bu düğünümüzü deyim yerindeyse 40 gün 40 gece sürdüreceğiz. Haklı olan şampiyonluğumuzu kutlayacağız sezon başlayana kadar. Zorlu ve heyecanlı bir sezonu geride bıraktık. Kadro darlığımız, teknik direktör değişikliklerimiz, ekonomik sorunlar ve kısa sürede yaşanılan genel kurullar başka kulüpte yaşansaydı inanın bırakın şampiyon olmayı onu telaffuz bile edemezdik. Ancak söz konusu Galatasaray’ımız olunca zor diye bir şey yok, imkansız sadece biraz zaman alır" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamaları daha sonra şarkıcı Altay’ın konseri ve şampiyonluk pastasının kesilmesiyle devam etti.

(Çağrı Yıldız-Mücahit Uğur/İHA)
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