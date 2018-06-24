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Kolombiya Polonya’yı farklı geçti

FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Kolombiya, Polonya’yı 3-0 mağlup etti.

24 Haziran 2018 Pazar 23:14
Kolombiya Polonya’yı farklı geçti

FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Kolombiya, Polonya’yı 3-0 mağlup etti.

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan H Grubu’ndaki Polonya ile Senegal karşılaşması ile devam etti. Kazan Arena’daya oynanan müsabakanın ilk yarısını 40. dakikada Yerry Mina attığı golle Kolombiya önde kapadı. İkinci yarıda 70. dakikada Falcao farkı ikiye çıkaran Güney Amerika ekibi, 75. dakikada da Cuadrado’nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Grupta ilk puanını alan Kolombiya 3. sırada yer alırken, Polonya ise ikinci maçta da puan alamadı.

(İHA)
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