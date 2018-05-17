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Kocaman: "Şenol hoca beni çok sever"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş’in kendisini çok sevdiğini söyledi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 23:20
Kocaman: "Şenol hoca beni çok sever"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş’in kendisini çok sevdiğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor’da katıldığı bir programda birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hata oranı az olan oyunculardan oluşan bir kadro kurduğunu ifade eden Kocaman, bu sezon çok basit hatalardan çok fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti. Fenerbahçe taraftarının yeterli desteği vermediğinden iç sahada puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen Kocaman, "Mutlaka takımın da bunda payı var ama taraftarımızın o bütünlüğü sağlayabildiğini söylemek pek mümkün değil’’ dedi.

Hakemler hakkında açıklamalar yapan sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Hakemler kararlarını verirken statlara göre ayrım yapmasın. Hiçbir hakem, hiçbir yerde bükülmesin. Hakemler Fenerbahçe’nın stadında bükülmesin ama Beşiktaş’ın stadında da bükülmesinler. Her zaman her yerde dik dursunlar" diye konuştu.

TAÇ HIRSIZLIĞI SÖZÜNE AÇIKLIK GETİRDİ

Beşiktaş maçının ardından yaptığı taç hırsızlığı açıklamasına da açıklık getiren Kocaman, "Ben ’taç hırsızlığı’ derken şaka yoluyla başka bir şey kastettim. Şakayla karışık başka bir şeyi vurguladım. Bunu anlayamamak başka bir şey. Bunu diğer taraflara çekenlerdeki büyük bir düşüklük" ifadelerini kullandı.

’’ŞENOL HOCA BENİ ÇOK SEVER’’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile hiç bir probleminin olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol Hoca beni çok sever. Şenol Güneş’e karşı bir tavrım yok. Kötülük bütün spor dünyamızı esir almış durumda. Bir duvara çarpmamız, kendimize gelmemiz lazım. Beşiktaş maçında olayları başlatan kişi değilim. O yüzden kupa maçlarında da hakem etkide ve kaldı ve kötü bir yönetim sergiledi" sözlerini sarf etti.

TÜMER METİN VE TUNCAY ŞANLI’YI ELEŞTİRDİ

Tümer Metin ve Tuncay Şanlı’nın Valbuena konusundaki açıklamalarına da tepki gösteren Kocaman, "Karabükspor maçından sonra yaptığı yorumlar oldukça kötü, oldukça olumsuz. Bu nasıl bir egodur. Gel benim oyuncum ol, gel girme istersen. Şimdi laflarımı geri alıyorum. Bu çocuklar haklı! Bu ülkede kötü olmak prim yapıyor. Valbuena da en çok oynadığı, gol attığı ve asist yaptığı dönem yine bizim dönemimizde. Fenerbahçe’nin son 22 haftalık gidişatında en çok puan alan, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Valbuena’yı da ben burada yüksek randımanla kullandım" dedi.

"KUPAYI KAZANMA İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEKTİ"

Türkiye Kupası’nı kaybetmeleriyle ilgili de konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü, şunları söyledi:

’’Türkiye Kupası’nı yitirdik. Kupayı alabilsek ve ligin bu şekilde bittiğini varsayarsak bir şeyler anlatabilirdik. Kupayı kazanma ihtimalimiz çok yüksekti. Çeşitli darbeler yediğimiz bir sezonda kupayı kazanamamak kötü oldu.’’

Olaylı derbi sonrası Beşiktaş’ın sahaya çıkacağını düşündüğünü de söyleyen Kocaman, aynı durumda kendilerinin olması halinde çekilmeyeceklerini sözlerine ekledi.

(İHA)
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