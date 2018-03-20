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Kız Futsal Mili Takımı dünya ikincisi oldu

İsrail’de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda finalde Brezilya’ya 5-1 yenilen Kız Futsal Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.

20 Mart 2018 Salı 18:36
Kız Futsal Mili Takımı dünya ikincisi oldu

İsrail’de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda finalde Brezilya’ya 5-1 yenilen Kız Futsal Milli Takımı, dünya ikincisi oldu.

Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi takımı, Dünya Şampiyonası’nda da Milli Takım formasıyla başarılarını sürdürüyor. ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. İsrail’de oynanan final maçı Gölcük Anıtpark meydanında bulunan dev ekrandan canlı verildi. Milli takıma destek olmak isteyen yüzlerce vatandaşla ve öğrenciler heyecan ile izledi. Anıtpark Meydanı’nı adeta stadyuma çeviren vatandaşlar, Milli Takıma destek olmak için davul çalarak tezahüratta bulundu.

Maç sonrasında konuşan Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Güzeldal, “Dünya ikinciliği çok büyük bir başarı. Türkiye olarak bizim okulumuz olarak çok büyük bir iş. Dünya birincisi olmadık diye kimse üzülmüyor. Her türlü gurur duyuyoruz. Çünkü bizim okulumuzda bir ilk bu. Çok kolay bir şey değil bu. Çok mutlu olduk. Arkadaşlarımız antrenmanda hayatını kaybeden Zeynep için oynadılar. Onun için Dünya Şampiyonası’na gittiler. Onun için Dünya ikincisi oldular” dedi.

İsrail’de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda grubundaki maçlarda sırasıyla Tayvan’ı 4-2, Fransa’yı 8-6 ve Çin’i 4-1 yenen milliler gruptaki son maçında ise ev sahibi İsrail’i de 3-1 yendi. Bu skorlarla grubu namağlup lider tamamlayan milliler, yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu. Yarı final maçında da İtalya’yı 2-0’lık skorla geçen milliler, finalde Brezilya’ya ile 5-1’lik skorla mağlup olan milliler dünya ikincisi oldu.

(Uğur Konuk - Murat Kanber /İHA)
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