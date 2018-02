Kış Olimpiyat Oyunları sona erdi

Tüm dünyanın iki haftayı aşkın süredir spor heyecanını doyasıya yaşadığı PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları, bugün yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Oyunların Kapanış Törenini sporcular ve teknik ekibin yanı sıra TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de izlerken, Tören açılışını Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve IOC Başkanı Thomas Bach yaptı. Ülkelerin bayrak geçişinin yanı sıra muhteşem görsel şovların ve müzik performanslarının yapıldığı törende PyeongChang 2018 Organizasyon Komitesi Başkanı LEE Hee-Beomve IOC Başkanı Thomas Bach konuşmalar yaptı.

"GÜZEL HATIRLANACAK BİR OLİMPİYAT OLDU"

PyeongChang 2018’in her zaman güzel anılarla hatırlanacak bir Olimpiyat olduğunu belirten PyeongChang Organizasyon Komitesi Başkanı LEE Hee-Beomve, "PyeongChang’da sporcular rekorlar kırdı, 7 kere düştü ancak 8. kez kalktı, Afrika’dan, tropik iklimlerden ilk kez katılan sporcular oldu. Birleşik Kore Bayrağı altında Güney ve Kuzey Kore’den sporcular birlikte yürüdü ve yarıştı. PyeongChang 2018’de mücadele eden her bir sporcu birer Olimpiyat şampiyonudur. Her Olimpiyat Oyunlarında dil, din, ırk ayrımları bir kenara bırakılarak tüm dünya bir araya gelir. PyeongChang’da da bunu yaşadığımız için çok mutluyuz” dedi.

REKOR SAYIDA KATILIM OLDU

Thomas Bach ise, “PyeongChang’da Birleşik Kore takımı ile Kore sporcularının tek bayrak altında yürümesi ve benzer birçok olay sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. PyeongChang’da rekor sayıda bir sporcu katılımı oldu ve bu Olimpiyatlar yeni ufukların Oyunları oldu. Başta katılımcı sporcular olmak üzere; Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Organizasyon Komitesi Başkanı LEE Hee-Beom, Uluslararası Kış Sporları Federasyonları, Olimpiyat Komiteleri, gönüllüler ve tüm Olimpiyat Ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ardından Bach’ın oyunların kapanışını ilan etmesi ile tören sona erdi.

PYEONGCHANG 2018’DE TÜRK SPORCULAR

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda 4 spor dalında 8 Türk sporcu mücadele ederken, Kayakla Atlama sporcusu Fatih Arda İpçioğlu’nun bu dalda Türkiye’yi ilk kez olimpiyatlarda temsil etmesi ve buz dansı sporcuları Alper Uçar ve Alisa Agafonova’nın Olimpiyat tarihinde ilk kez serbest programa kalması, oyunlar süresince öne çıkan başarılar oldu. Oyunlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden diğer Türk sporcular ise alp disiplininde Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz, kayaklı koşuda Ayşenur Duman, Ömer Ayçiçek ve Hamza Dursun oldu.

OLİMPİYATLARA NORVEÇ DAMGA VURDU

PyeongChang 2018’in en başarılı ülkesi topladığı 14 altın, 14 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 39 madalya ile kuşkusuz Norveç oldu. Norveç bu sonuçla, ABD’nin Vancouver 2010’da elde ettiği 37 madalyalık rekorunu kırarak, Kış Olimpiyatları’nda en çok madalya kazanan ülke oldu. 38 yaşındaki Norveçli Kayaklı Koşucu Marit Bjoergenise PyeongChang’da Olimpiyat kariyerinin 15’inci madalyasını alarak, kendisine ait olan Kış Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu unvanını geliştirdi.

BİR SONRAKİ KIŞ OLİMPİYATLARI PEKİN’DE

Törende, 2022 yılında Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Pekin’e Olimpiyat Bayrağı teslim edildi ve Pekin 2022 ile ilgili bir video gösterimi yapıldı.

