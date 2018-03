“Kazanmak için her riski alırım”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 galip geldikleri Atiker Konyaspor maçının ardından soruları yanıtladı. Kazanmak için her riski alabileceğini söyleyen Terim, oyuncularının da maçtaki geri dönüşle büyük takım olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Atiker Konyaspor’u sahasında 2-1 mağlup ederek 53 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zor bir maç olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Bazen öngördüğünüz şeyler olmaz. Bugün öngörmediğimiz şeyler de oldu. Maça 1-0 geride başladık. Bu pek olası değildi. Kendi oyuncularım, rakip oyuncular, saha yönetimi, çileden çıkmanın hakkını verdiler hep beraber. Allah’a şükür kazasız belasız 3 puan aldık ve lider olarak devam ediyoruz. Teknik adam olarak tabii ki kafa olarak sakin olmalı ki, değişiklikler yapıp oyuna müdahale edebilsin. Galatasaray taraftarı, bizim en önemli itici gücümüz. Oyuncular tribündeki her şeyi duyar. Buna tepki verilirse, yaşanacak tahribatı düşünmek gerekiyor. Galatasaray oyunu 4 dakikada değiştirebilir. İlk yarının sonunda direkten dönen toplar var. Mariano’ya biraz sitem ettim. Bugün 1-0’dan sonra ikinci yarı seyirciyi gördünüz. Hücum olarak elimizden geleni yaptık. 7-8 atağı seven oyuncularla oynuyoruz. 1-1’den sonra yapacak tek şeyimiz, Maicon’un hava hakimiyetini kullanmaktı. Geride biraz hata da yapıyordu. Gol için her şeyi yaparım. Bir yere gideceksek, bir başarı kazanacaksak oynayarak gideceğiz. Bunun da en iyi yolu hücum etmek. 28 orta yapmışız, 50 kez ceza sahasına girmişiz. Kalemize 6 şut gelmiş, biz 25’e yakın şut atmışız. Yüzde 71’e 29 oynamışız. Pes etmedikleri için oyuncularımı kutluyorum. Buradan bugün çıkmak çok kolay değildi. Sonuç olarak, liderlik olarak, 3 puan olarak çok önemli bir gün yaşadık. Her geçen gün inşallah daha iyi olacağız” diye konuştu.

“KONSANTRASYON HİÇBİR ZAMAN BOZULMAMALI”

Ligin kalan haftalarını 11, 10, 9 diye sayacaklarını söyleyen Fatih Terim, “Çok zor geçeceğine kanaat getirdiğiniz bazı maçlar kolay geçer, nasıl olsa yeneriz dediğiniz maçlar sizin için çok zor geçer. Biz ciddiyetimizi bozmadan üzerine koyarak gitmeliyiz. Burada ciddiyetten uzaklaşmadan konsantrasyonu daha üst seviyeye çıkarmalıyız. Baktığınız zaman fiziği ve hava hakimiyeti iyi olan oyuncularımız var. Bu oyuncuların arasından o top geçmemeli, ikinci kontratağı yememeliyiz. 1-0’ın altından kalkan, 2-0’ın da altından kalkar. Hücum istiyorsanız bir takım riskler alacaksınız. Bazen bedelini ağır ödüyoruz ama genel olarak da kazanıyoruz. Böyle devam edeceğiz” dedi.

“SİNAN’LA YENİ MUKAVELE YAPMAMIZ İÇİN, SİNAN’IN BİZİ İKNA ETMESİ GEREKİYOR”

Maç içindeki değişikliklerle ilgili de konuşan Fatih Terim, “Martin Linnes ve Sinan Gümüş değişikliğini tasvip etmeyen çok kişi olmuştur. Ancak Sinan gol atarsa, Martin sağdan çok iyi bindirirse ben haklı çıkmamalıyım. Bir teknik adam bir şey yapıyorsa, muhakkak bir bildiği vardır. Mariano haftaya oynamayacak. Orada oynayan Volkan Şen ya da Fofana çok süratli oyuncular ve ikinci sarı kartı da yiyebilirdi. Bunları düşününce geçerli bir neden var. Daha da önemlisi haftaya Martin oynayacak. Martin daha çabuk, Mariano daha teknik. İkisi de bize lazım. Sinan’a gelince, takımın tek solak oyuncusu. Çok yetenekli bir futbolcu. Bundan sonra yeteneğinin teoride olmamasını diledim. Mukavelesinin bitmesine 1 yıl daha var. Oraya kadar bizim kendisine yeni mukavele yapmamızı sağlamalı. Çok çalışıyor. Yağ, kilo durumuna kadar her şeyi yapıyor. Saha içinde her şeyi yapabilecek yetenekte. Şu anda Yasin’in önünde ve ben de onu tercih ettim. Her an Rodrigues’le yerlerini değiştirebiliyoruz oyun içinde. Yasin’i 35-37. dakikalarda oyuna sokabilirdim. Donk ya da Feghouli’yi alabilirdim oyundan ancak oyun akışı iyi olmaya başladı. Devre arasında yaptım değişikliği. Sinan’ın taraftarlara çok ihtiyacı var. 12-13 oyuncumuz 30 yaşın üzerinde ve genç oyunculara hep beraber sahip çıkmalıyız. Sinan’ın daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Kupada da atıyor” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIM BUGÜN BÜYÜK TAKIM GİBİ OYNADILAR”

Derbiyle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Fatih Terim, “Ümit ederim Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak döneriz. Kazanamama psikolojisini falan çok fazla önemsemiyorum. Devre arasında 8-10 dakika değişikliklerle ilgili konuştuktan sonra sadece, “Şampiyon olmak istiyorsak, buradan geri dönmeliyiz. Buradan ancak şampiyon, lider ve büyük takımlar döner. Bazen vurduğunuz gol olmaz, penaltı kaçar, siz hata yaparsınız. Bütün bu dezavantajları avantaja çeviren takımlar büyük takımlardır” dedim. Onlar da büyük takım gibi oynadılar” dedi.

Elinden geldiğince kulübede sakin kalmaya çalıştıklarını söyleyen Terim, “Benim sakinliğimin diğer arkadaşlarıma da geçmesini diliyorum. İçimizde muhakkak fırtınalar kopuyor ama bu halimden memnunum ben. İnşallah bir şeye mecbur olmayız. Baktığımız zaman her kulübenin ufak tefek presleri, tazyikleri, sahaya doğru serzenişleri oluyor. Sergen Hoca ne dedi bilmiyorum ama bu her takım için geçerli. Maçları seyredersek, bizim takım burada sıralamaya girmez. Konyaspor’a başarılar diliyorum. Sergen Hoca’ya da hayırlı olsun. Kolay değil onların da durumu” diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)